- Vi ville gerne, men tør ikke: Bryghus aflyser årets fjerde højtid

THISTED:I lighed med sidste år er der også i år ”kun” tre højtider i Thy. Den lokale ”årets fjerde højtid”, generalforsamlingen i Thisted Bryghus, som traditionelt falder den sidste lørdag i januar, er aflyst. Også i år på grund af corona-pandemien, som lige nu spreder sig i omikron-varianten.

- Vi aflyser med stor ærgrelse, og har været meget usikre på, om det var nødvendigt. Men vi tør ikke holde det helt store arrangement, for vi kan ikke se os selv i, at det kan være en begivenhed, der er årsag til yderligere smittespredning, siger bestyrelsesformand Verner Jensen, Thisted Bryghus A/S, med henvisning til den mere smitsomme omikron-variant, som i år spænder ben for afviklingen af generalforsamlingen.

Sådan plejer billedet af en generalforsamling i Thisted bryghus at se ud. Aktionærer i massevis samlet til årets fjerede højtid i Thy. Men nu må Thisted Bryghus for andet år i træk aflyse sin store generalforsamling - igen på grund af corona-pandemien. Arkivfoto:Bente Poder

Konsekvensen er, at årets generalforsamling holdes omkring et mødebord med deltagelse af bestyrelsesformanden, bryghusets direktør Aage Svenningsen, en dirigent og en referent.

- Det bliver præcis som sidste år, siger Verner Jensen, som oplyser, at den sluttede forsamling vil høre en positiv beretning fra bestyrelsen.

- Selvfølgelig havde vi glædet os til at samle aktionærerne i den nye Thyhallen, som efter ombygningen er stor nok til at samle alle i en hal, siger Verner Jensen og tilføjer, at beslutningen om at aflyse er truffet så tidligt, at der ikke er lavet alt for mange forberedelser.

Og så er intet så skidt, at det ikke er godt for noget.

- De penge, som ikke er brugt på generalforsamlingen sidste og heller ikke bruges i år, kan i stedet investeres i bryghuset, siger Verner Jensen.