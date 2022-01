Vigtig post får ekstra tyngde: Ex-minister ny formand for Hanstholm Havn

HANSTHOLM:Hanstholm Havn får en kendt, politisk profil, som ny formand for havnens bestyrelse. Det tidligere folketingsmedlem for Venstre Kristian Jensen er nemlig indstillet til posten. Med valget af ham får havnen en formand, der gennem 23 år i landspolitik har samlet en bred erfaring både nationalt og internationalt.

Kristian Jensen bliver officielt valgt til posten som bestyrelsesformand på et møde i Thisted Kommunalbestyrelse 25. januar og bliver dermed en af fire erhvervsrepræsentanter i havnens bestyrelse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Thisted Kommune.

- Vi er i mål med udvidelsen af havnen, og vi har rigtig store ambitioner for udviklingen af den. Det kræver en stærk profil som formand, og det får vi i Kristian Jensen. Så jeg er både glad og stolt over, at det er lykkedes os at få ham med ved bestyrelsesbordet, siger borgmester i Thisted Kommune, Niels Jørgen Pedersen (V).

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) er glad og stolt over, at det er lykkes at få den tidligere toppolitiker Kristian Jensen med ved bestyrelsesbordet. Foto: Bo Lehm

Han peger på, at den tidligere toppolitiker er den rette til at lede fiskerihavnen ind i det næste og spændende kapitel, hvor udviklingen af nye erhvervseventyr er nødvendig for fremtidens Hanstholm Havn.

Den opgave er den ny bestyrelsesformand parat til at løfte.

- Hanstholm Havn skal holde fast i at være fiskerihavn, men jeg ser samtidig en fantastisk mulighed for også at stå på andre ben. Det skal være energi og bæredygtighed, men det kan også være forædling, turisme og andre nye veje. Vi står med en kæmpe mulighed for udvikling, siger Kristian Jensen.

Ud over sine 23 år som folkevalgt politiker på Christiansborg med både ministerposter, formands- og ordførerskaber tæller CV’et for den 50-årige Kristian Jensen en bankuddannelse og organisationsarbejde og senest posten som særlig udsending for regeringen i bestræbelserne på en plads i FN’s Sikkerhedsråd.