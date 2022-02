Vigtig sejr til Nordthy: - Det var en arbejdssejr

SENNELS:Fredag aften spillede Nordthy IF tredje kamp i denne uge, da de hjemme tog i mod IK Skovbakken i 3. Division. Det kunne mærkes på kræfterne hos spillerne fra Nordthy IF, der var mere trætte end sædvanligt. Men efter hård fight lykkedes det thyboerne at hive en sejr hjem og to point på kontoen.

- I dag kunne vi godt mærke i anden halvleg, at det har været et hårdt program, men vi står med fem point efter tre meget vigtige kampe, og det er selvfølgelig rart, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Nordthy IF kom flyvende fra start fredag aften. Efter 14 minutter havde de en føing på 10-1, og gæsterne havde store vanskeligheder ved at komme til chancer. Men i de sidste 10 minutter af første halvleg begyndte Nordthy IF at lave flere fejl. Derfor gik de til pause kun foran 14-9.

- Vi havde en følelse af, at vi kunne gå på vandet, og så blev vi lidt for selvsikre. Så vi snakkede om i pausen, at vi skulle koncentrere os mere, som vi gjorde i starten af kampen. Men vi kom slet ikke ud til anden halvleg, siger Kasper Boesen.

I anden halvleg var kampen vendt på hovedet, og Nordthy IF havde store problemer med at score mål. Ved stillingen 17-17 lykkedes det IK Skovbakken at bringe sig foran.

- Vi spillede en elendig anden halvleg. Heldigvis fightede vi til det sidste, og derfor blev det en arbejdssejr og ikke en nogen køn sejr, siger Kasper Boesen.

Det endte med at blive en tæt afslutning på kampen, hvor de to hold skiftedes til at tage føringen. Selvom kræfterne var ved at være opbrugte hos Nordthy IF, så gav de alt, hvad de havde, og det gav de afgørende scoringer. Nordthy IF vandt kampen 24-21 og ligger dermed stadig nummer et i 3. Division.

- IK Skovbakken er et godt hold, men vi skulle have afgjort kampen tidligere, siger Kasper Boesen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nordthy IF

IK Skovbakken

Resultat: 24-21

Pausestilling: 14-9

Mål: Simon Skadhauge 5, Frederik Holm Madsen 5, Emil Skadhauge 5, Claus Dalgaard 3, Morten Jensen 2, Kasper Bojesen 2, Mathias Larsen 1 og Magnus Møller 1.