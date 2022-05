Vigtig sejr til Thisted FC i Serie 2

STRUER:Før sæsonen havde Thisted FC's hold i Serie 2 et mål om at overleve og få endnu en sæson i rækken. Mandag aften tog thyboerne et vigtigt skridt mod at opfylde det mål, da de vandt 4-1 ude mod Struer Humlum Fodbold.

Resultatet betyder, at Thisted FC er otte point over nedrykningsstregen med tre kampe igen.

- Det var en kamp, hvor vi kontrollerede i alle 90 minutter, og vi leverede en meget disciplineret indsats, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Det var en livlig start på kampen. Efter bare fem minutters spil scorede Jens Bak årets mål for Thisted FC. Fra 25 meter sparkede han bolden i mål helt oppe i hjørnet.

Seks minutter senere slog Thisted FC igen til. Her var det Benjamin Andersen, som scorede på en halvflugter.

Thisted FC var generelt i kontrol i første halvleg, men efter 16 minutter kom der igen spænding i opgøret. Gæsterne fra Thisted FC fik ikke clearet bolden, og så kunne Struer Humlum reducere til 1-2.

Efter tre hurtige scoringer kom der lidt mere ro på kampen i resten af første halvleg. Thisted FC var mest på bolden og kreerede gode chancer, men der blev ikke scoret yderligere.

- De prøvede at ødelægge vores spil med en del frispark, men jeg synes generelt, at vi løste det godt, siger Jacob Kjær.

I anden pausen skiftede Thisted FC Silas Andersen ind. Det skulle vise sig at være en god beslutning, fordi efter 53 minutter gjorde han det til 1-3. Thisted FC kom til baglinjen og spillede bolden skråt tilbage til Silas Andersen, som sparkede bolden i mål.

Efter målet fortsatte Thisted FC med at være i kontrol, dog uden at skabe ligeså mange chancer.

Men med knap 10 minutter igen blev Lukas Andersen nedlagt i feltet og blev tildelt et straffespark. Det tog Silas Andersen sig af og lukkede dermed kampen med sin scoring til 4-1 til Thisted FC.

- Alle gjorde det godt i dag, og jeg synes især indskrifterne skal have ros for at levere nogle gode indhop, siger Jacob Kjær.