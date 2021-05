Vil du eje et hotel ved kysten? Så er chancen der nu

VORUPØR:For knap et år siden vedtog Thisted Kommunalbestyrelse den lokalplan, som skulle bane vej for et nyt Hotel Klitheden i Vorupør. Et byggeri i fire etager med en byggehøjde på 13,5 meter, hotellejligheder på de to øverste etager og med restaurant og hotelværelser på de to nederste etager.

Var alt gået som planlagt for et år siden, skulle byggeriet af det nye hotel være påbegyndt i september sidste år, efter at den nuværende, 60 år gamle hotelbygning var revet ned.

Nu er byggeplanerne stillet i bero og Hotel Klitheden skal sælges. Enten som det står nu - eller med mulighed for at realisere det hotelprojekt, lokalplanen fra sidste år åbner mulighed for.

- Byggeplanerne var ene og alene min fars, men han kommer ikke til at realisere dem, og hverken min bror eller jeg har interesse i eller forudsætninger for hoteldrift, siger Jesper Dybdahl Andersen, søn af Stig Andersen, indehaver af Hotel Klitheden.

Jesper Dybdahl Andersen med lokalplanen, som gør det muligt for en ny ejer at realisere byggeplanerne.Foto: Jens Fogh-Andersen

Stig Andersen blev i nytåret ramt af alvorlig sygdom, og han er stadig så mærket af eftervirkningerne af den hjerneblødning, der ramte ham, at hans sønner nu har erkendt, at byggeplanerne stod og faldt med deres far.

- Vi har brugt nogle måneder på at få vished for, hvad vores far kan - og han kan hverken stå for den fremtidige drift af hotellet eller for at realisere sit byggeprojekt. Og hans kone kan heller ikke. Derfor har vi besluttet at sælge hotellet. Enten til en køber som vil fortsætte med at drive det - eller som vil søge at realisere byggeprojektet, siger Jesper Dybdahl Andersen.

Indtil hotellet har fundet en ny ejer, vil det stadig være i drift, men på lavt blus. Det er stadig muligt at leje et værelse og for at spise på hotellet, men a la carte-restauranten er lukket.

Stig Andersen overtog Hotel Klitheden i 2005. I december 2018 offentliggjorde han sine planer om at rive den gamle hotelbygning ned og opføre et nyt og større hotel på grunden. Efter en længere diskussion, både lokalt og i kommunalbestyrelsen, blev der i maj 2020 godkendt en lokalplan, som gør det muligt at realisere et hotelbyggeri i fire etager.