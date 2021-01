Vil sætte en ny etage på Tolbodgade 4

Bygningen har hidtil udelukkende været benyttet til erhverv.

Men ejerne, Ejendomsselskabet Thy, fik i 2020 en tilladelse til at indrette dele af bygningen til boliger.

Nu ønsker ejerne at udnytte bygningen, der ligger attraktivt i første række ud mod Thisted Øst, havn og fjord, endnu mere, ved at sætte en etage på.

Her skal der indrettes tre luksusejerlejligheder.

- Vi søgte om at få lov at udnytte bygningen bedre. Da Krifa opsagde deres lejemål, stod vi anden sal med mange kvadratmeter til erhvervsbrug. Men der er ikke behov for den slags kontorlejemål i Thisted. Derfor besluttede vi os for at prøve at får tilladelse til at indrette lejligheder i stedet, fortæller Peter Bojsen Jensen, medejer af Ejendomsselskabet Thy.

- Her har vi kun ros til Thisted Kommune, for en hurtig, positiv og effektiv sagsbehandling. De tre lejligheder, hvoraf to er udlejet og den tredje er ved at være det, viste at der er interesse for at bo med så god en beliggenhed og udsigt. Vi besluttede så at gå et skridt videre for at udnytte ejendommen på en ny måde, og har søgt Thisted Kommune om at få tilladelse til at bygge en etage ovenpå. ?Bygningen er i grundplan på 500 kvadratmeter, og det kan blive til tre store lejligheder, som alle bliver, fortæller Peter Bojsen Jensen, og fortsætter:

- Byggeriet bliver i en let trækonsruktion, og alle lejligheder får en stor balkon.

- De tre lejligheder bliver simpelhen ”toppen af poppen” - ikke mindst på den helt unikke beliggenhed og udsigt til ”det hele”. Vi har da også allerede inden planerne er endelig godkendt, får henvendelse om at stå først i køen, fortæller Peter Bojsen Jensen, der gerne selv ville have boet der.

Endnu er den endelige tilladelse ikke helt på plads efter den afsluttede nabohøring.

- Vi har fået positive tilkendegivelser også fra Thisted Kommune for projektet.

Nu afventer vi så den endelige tilladelse til at gå i gang. Den regner jeg med at vi får indenfor et halvt år tid. Så vil der yderligere gå et halvt år med selve byggeriet, siger Peter Bojsen Jensen.

Prisen for de nye ejerlejligheder, som hver bliver på omkring 140 kvadratmeter bliver ca. 4,5 mio. kr.