Vild debut for nyt teater i Thy - og så er det med kage

Teater: "Vild". Ny børneteaterforestilling fra Limfjordsteatret Thy.

TEATER:Vildskab. Det er noget, man finder ude i naturen, i Nationalpark Thy for eksempel.

Men det vilde lever også inde i os mennesker, når vi bliver lidt tossede og slipper fantasien og hæmningerne løs. Næsten alt kan jo i øvrigt blive vildt: Man kan være vildt glad og vildt ked af det. Vildt forelsket. Og også vildt stille.

I Limfjordsteatrets nye børneforestilling, ”Vild”, leger, danser, spiller og snakker de tre medvirkende sig rundt om alle sider af vildskaben.

Det gør de med energi og humor i en enkel og ret genial scenografi. Store skumgummiklodser med lyst betræk er stablet op til en mur, hvorpå der projiceres videoer fra den (vilde) natur.

Stisa Søgaard, Asger Kjær og Jimmy Nyborg medvirker i ”Vild”. Foto: Limfjordsteatret

Undervejs vælter muren, og inden den bliver bygget op igen, fungerer klodserne som rekvisitter i de tre skuespilleres ageren på scenen - eller som blødt underlag, når nogle af dem lader sig falde bagover.

Det er altsammen ganske elegant, finurligt og morsomt. Og vildere endnu bliver det, når de tre viser sig i nogle overdrevne monsterkostumer: En er et rundt væsen med en tårnhøj, spids hat, en anden optræder med et kæmpemæssigt, hesteagtigt hoved, mens den tredje er en storøjet bamse, der viser sig at være ret god til at spille trompet...

"Vild", Limfjordsteatret. For 7-12-årige og deres voksne. Efter premieren fredag spiller den igen lørdag og søndag i Limfjordsteatret Thy i Frederikgade i Thisted og i næste weekend i Limfjordsteatret i Nykøbing. ”Vild” er den første børneteaterforestilling, produceret i egnsteatret nye teaterhus i Thy. ”Vild” er med på den kommende Aprilfestival, hvor Limfjordsteatret håber at sælge forestillingen til turné. I øvrigt skal den opføres for lokale skoleelever i næste skoleår. Medvirkende: Stisa Søgaard, Asger Kjær og Jimmy Nyborg. Scenograf: Klara Espersen. Kostumier: Lene Bek Nielsen. Instruktør: Steen Nedergaard Haugesen. VIS MERE

Men hvad skal de betyde, alle disse løjer?

Der er faktisk en handling, som bliver foldet ud, når Asger Kjær (uden monsterkostume) sætter sig ved bordet i hjørnet af scenen, tænder for en standerlampe og fortæller om en familie bestående af far, datter og hund.

Datteren hedder - sjovt nok - Vild og optræder i skikkelse af en lille, rød cykel. Hun stikker af hjemmefra for at tage på eventyr ud i den vilde natur - på sin cykel, som vi så ser som en skygge foran de projicerede naturscener. Og så møder hun selvfølgelig de vilde og absurde monstre.

Med en krukke, et tyggeben, en babuskadukke og en lille rød cykel præsenterer Asger Kjær den familie, som er hovedpersoner i "Vild" - parallelt med de tre medvirkende på scenen. Foto: Limfjordsteatret

En rød cykelmodel som titelrolleindehaver. Det er lidt - vildt.

Men det fungerer glimrende med både denne detalje og alle de andre påfund under den tre kvarter lange, energiske kavalkade af dans, musikalitet, leg med ordene og en heftig og til tider absurd dialog om, hvem der har oplevet det mest vilde. Og børnene i den indskolingsklasse, som var med til forpremieren torsdag, syntes tydeligvis også godt om løjerne.

Og jo forresten: Der er én sans mere, som bliver aktiveret. I starten af forestillingen får de tre medvirkende nemlig den idé, at de vil bage en kage. Mel, sukker, æg, hvidtøl, krydderier og natron røres sammen i en fart. Kagen kommer i ovnen, og hen mod slutningen - når Vild er tilbage fra sin tur ud i vildskaben - begynder duften af brede sig.

Det er da også ret vildt!

Vi siger tak for kage og for alt det andet...