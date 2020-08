Vild målfest i Hanstholm

Hanstholm

HVA Sydthy

4-7

fobold, serie 2

HANSTHOLM:Under normale omstændigheder burde fire mål være nok til at vinde en fodboldkamp, men det var ikke tilfældet for Hanstholm IF, da de lørdag tabte med 4-7 på hjemmebane til lokalrivalerne fra HVA Sydthy. Nederlaget gjorde ekstra ondt for holmboerne, eftersom de følte sig ganske godt med i kampen, men alt for mange personlige fejl i defensiven blev udslagsgivende.

- Det var nok mere vores egen fortjeneste, end at det var HVA Sydthys, men de straffede os også rigtig hårdt, siger en nedslået Hanstholm-træner Per Kristiansen.

Hos HVA Sydthy var der selvsagt fin tilfredshed med målscoringen.

- Vi er et offensivt hold, og vi stillede også offensivt op, men den risiko var vi villige til at tage, og det bar også frugt, siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

Allerede efter 10 minutter blev målballet åbnet, da Hanstholms Mathias Skinnerup løb fra et noget passivt HVA Sydthy-forsvar og gjorde det til 1-0. I de efterfølgende minutter havde hjemme holdet flere store chancer, men i stedet slog gæsterne tilbage. Scoringer fra Jonas Bojesen, Frederik Nicolajsen og Simon Overgaard vendte opgøret på hovedet. En reducering af Uffe Skinnerup kort efter bragte fornyet spænding ind i opgøret, men endnu en gang viste Hanstholms forsvar sig hullet som en si, for kort efter scorede Mathias Grønkjær til 2-4, hvilet også var stillingen til halvleg.

Åben slagudveksling

Efter halvlegen kom Hanstholm stærkest ud og efter reduceringer fra Emil Andreasen og Simon Guldhammer, havde de pludselig fundet momentum igen. Hanstholm fik dog hurtigt taget gassen ud af deres egen ballon, for igen viste forsvaret sig fra sin svage side, og det udnyttede først Jonas Bojesen og siden Simon Overgaard til at lukke kampen og fuldende ydmygelsen af Hanstholm.

- Det var ganske enkelt ikke godt nok fra vores side, og det var en hård en for mig at komme igennem, siger Per Kristiansen.

- Hanstholm er et rigtig godt hold, også rent offensivt, men vi havde måske lidt bedre styr på spillet centralt på banen, og det var med til at gøre forskellen, siger Elo Nyholm.

Tæt række

Sejren var ekstra vigtig for HVA Sydthy, eftersom de havde tabt deres første to kampe.

- Vi havde lidt kniven for struben inden kampen, men nu håber vi på, at vi kan vinde vores næste kamp og skabe lidt mere samling af holdende i tabellen, siger Elo Nyholm.

Hos Hanstholm står de nu noteret for fire point efter tre kampe. Ifølge Per Kristiansen lægges fokus nu på at få torsdagens nederlag ud af kroppen.

- Nu skal vi have alle mand op på hesten igen, men det er jeg også sikker på, at vi nok skal komme, siger han.

Pausestilling: 2-4

Mål: 1-0 Mathias Skinnerup (10). 1-1 Jonas Bojesen (16). 1-2 Frederik Nicolajsen (21). 1-3 Simon Overgaard (27). 2-3 Uffe Skinnerup (30). 2-4 Mathias Grønkjær (33). 2-5 Simon Overgaard (56). 3-5 Emil Andreasen (62). 4-5 Simon Guldhammer (64). 4-6 Jonas Bojesen (75). 4-7 Simon Overgaard (85).