Vild succes for Thisted Gymnasium: 11 elever stillede op i regional semifinale - alle gik videre til landsfinalen

THISTED:Eleverne i 2.g på STX på Thisted Gymnasium er tilsyneladende gjort af et helt særligt genetisk materiale. Når finalen i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere, finder sted slut april, står 11 af eleverne klar med deres gennemarbejdede forskerprojekter.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Fredag gik de 11 Thisted-elever med deres i alt seks projekter sensationelt hver og en videre fra semifinalen i Region Nordjylland til den prestigefyldte nationale finale efter overlegne præsentationer, der imponerede dommerne.

17- årige Kirsten Jensen og 19-årige Anna Sofie Kloster Nørgaard er to af de unge forskere, der imponerede den professionelle fagjury. De to elever fra STX i Thisted har i deres forskerprojekt arbejdet med ”Chiliens hemmeligheder”.

De forsøger at finde en måde at måle chilis styrke på ved hjælp af såkaldt spektrofotometri. De måler også på chiliers capsaicinindhold. Alle chiliers styrke skyldes et molekyle med navnet capsaicin, og det kan bruges til at rangere, hvor stærk en chili egentlig er.

”I har arbejdet engageret ud fra en hverdagstanke om styrken på chilifrugter og fået det realiseret i et naturvidenskabeligt projekt. I har et stort overblik over de eksisterende samarbejdspartnere, som I interagerer med på alle måder. Ydermere udviser I god laboratoriepraksis og forholder jer kritisk over data,” lyder det blandt andet i motiveringen fra juryen, der består af forskere, erhvervsfolk og gymnasielærere.

Kirsten Jensen og Anna Sofie Kloster Nørgaard har arbejdet med deres projekt siden november. De skal nu arbejde videre med deres projekt for at gøre det endnu skarpere til finalen, hvor de skal konkurrere med andre unge fra hele Danmark. De er begge meget begejstrede for at deltage i Unge Forskere konkurrencen:

- Det er fedt at møde andre unge, der også interesserer sig for naturvidenskab. Og det er lidt nervepirrende at fremlægge for en professionel jury2, fortæller de.

De to elever ved præcis, hvilke andre analysemetoder de vil arbejde videre med forud for finalen.

De 11 finalister fra Thisted går nu direkte videre fra den regionale nordjyske semifinale, der fredag blev afviklet på Aalborghus Gymnasium. De skal deltage i den nationale finale i København, hvor de skal dyste om titlen som Årets Unge Forsker ved Science Expo d. 24. - 26. april. Her er mulighed for at vinde store kontante præmier og deltagelse i både EM og VM.

Talentkonkurrencen er arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter og H.K.H. Prins Joachim er protektor. I alt har 1.054 projekter fra hele landet været tilmeldt konkurrencen, inklusive tilmeldingerne til ’Min Vildeste Idé’, som er en tegnekonkurrence for grundskolelever.