Vild triumf: Sådan vandt ung thybo på legendarisk racerbane

SENNELS:Natten til søndag vandt Malthe Jakobsen klassesejren i 12 Hours of Sebring. Sammen med Joao Barbosa og Lance Willsey var det thyboens indsats som sikrede sejren for Sean Creech Motorsport på den legendariske racerbane, fortæller Malthe Jakobsen Motorsport i en pressemeddelelse.

Efter en træg start på løbet, som Sean Creech Motorsport-raceren startede fra syvendepladsen, kostede et par ufarlige afkørsler dyrebar tid, og det stod klart at der skulle kæmpes for en topplacering.

Og kæmpet blev der. Allerede efter fire timer bragte Malthe Jakobsen kortvarigt bilen i føring af LMP3-klassen, og med lige godt fire timer tilbage af løbet kørte teamets hurtige dansker bilen op på førstepladsen efter en knivskarp overhaling som varede hele tre sving - og denne gang holdt bilen med nummer 33 sig i front.

- Vi vidste godt, at der skulle gives gas, hvis vi skulle op og have vinderchancer, så både Joao (Barbosa, red.) og jeg selv gik i ren angrebs-mode. Det var hårdt, men virkelig sjovt at presse bilen og sig selv på en så speciel bane som Sebring, fortæller Malthe Jakobsen, der i løbets sidste minutter satte streg under præstationen ved at sætte hurtigste omgangstid:

- Banen var god til sidst, så tempoet var også højt, og så var det da fedt at kunne sætte et godt aftryk på løbet. Det er min første sejr i LMP3, og at den kommer på Sebring gør den lidt mere særlig. Det har virkelig været en oplevelse at køre her, siger han i pressemeddelelsen.

Med sejren har Sean Creech Motorsport indtaget førstepladsen i IMSA Weathertech Sportscar Championship. Og Malthe er ikke i tvivl om at det er en placering, som bør kunne holdes resten af sæsonen:

- Det er et helt fantastisk team, som ikke bare ved hvordan bilen kan gøres konkurrencedygtig, men også er i stand til at arbejde hårdt og målrettet når det virkelig gælder. Sejren i dag er resultatet af teamwork på højt niveau, og jeg er glad for at dele løbet og oplevelsen med Lance, Joao og hele crewet bag os.

Den næste måned er fokus tilbage på europæisk motorsport, hvor Malthe og COOL Racing forbereder sig på sæsonstarten i European Le Mans Series. Den europæiske sæson starter i påsken på Circuit Paul Ricard i Frankrig.