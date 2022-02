Vild weekend i byen: Ukvemsord mod kvindelig betjent og dødstrusler mod dørmand

THISTED:Der har været gang i nattelivet i løbet af den forgangne weekend, hvor politiet har måttet rykke ud til uromagere flere gange.

Først på Heidis Bier Bar, hvor der natten til lørdag var kommet godt gang i en 24-årig mand med bopæl i Thisted Kommune.

Manden råbte, skreg og brugte ukvemsord mod en kvindelig betjent. Den adfærd førte til, at han kl. 00:12 blev anholdt og sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet.

Det var den 24-årige dog ikke indforstået med, og han ville ikke sætte sig ind i politibilen, men forsøgte i stedet at stikke af, hvilket udløste endnu en sigtelse for at ville flygte fra politiet.

Betjentene fik dog hurtigt fat i ham igen, og den 24-årige fortsatte med at råbe, at de andre tilstedeværende skulle filme optrinnet med deres mobiltelefoner.

Undervejs i forløbet begyndte en 20-årig mand fra Thisted også at spille op, og han nægtede at forlade stedet, hvorfor han blev sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Den 20-årige blev anholdt fra kl. 00:16 og løsladt igen kl. 02:00.

Det lykkedes til sidst at få den 24-årige mand bragt til ro, og han blev taget med i detentionen, hvorfra han blev løsladt kl. 05:15 søndag morgen. Manden blev yderligere sigtet for at modsætte sig anholdelse og lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, og har desuden fået forbud mod at komme på Heidis Bier Bar.

Natten til søndag var det Dampmøllen, der dannede ramme om en konfrontation, foranlediget af en 31-årig mand fra Thisted.

Den 31-årige forsøgte at komme i klammeri med nogle af de andre gæster på stedet, og da en dørmand brød ind for at dæmpe gemytterne, begyndte den 31-årige at true dørmanden på livet.

Derfor blev politiet tilkaldt, og manden blev anholdt kl. 04:25 frem til kl. 06:01. Han blev sigtet for dødstrusler og for overtrædelse af restaurationsloven, ligesom han har fået forbud mod at komme på stedet.

I den lidt mildere blev en 23-årig mand fra Thisted sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen, idet manden var ved at lade sit vand på gaden, da politiet kom forbi kl. 01:58 natten til søndag.