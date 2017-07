Vildsund: Forlystelse lukkes efter dødsulykke i USA

VILDSUND: Vildsund Marked i Thy tager nu konsekvensen af en dødsulykke i et tivoli i USA. Her gik det helt galt onsdag aften, da en vogn på en forlystelse rev sig løs og faldt ned. En person blev dræbt og syv andre kvæstet. Og da samme forlystelse står på Vildsund Marked, så besluttede ledelsen af Nordisk Tivoli Park torsdag at lukke forlystelsen, oplyser TV MidtVest.

- Vi har ingen idé om, hvad der skete derovre, så vi lukker nu for at vide 100 procent, hvad der skete derovre. Folk skal være sikre, siger Vasile Sandulache, leder af Nordisk Tivoli Park til TV MidtVest.

Han blev selv rystet, da han hørte om ulykken i USA.

- Det var et chok. Jeg ryster stadigvæk lidt, fortæller Vasile Sandulache på pladsen i Vildsund.

Det er endnu uvist, hvornår markedsgæsterne igen kan prøve forlystelsen med navnet Extreme.

- Vi afventer svar fra en, der kan sige, at det er okay, at den kan køre igen, siger Vasile Sandulache til Tv MidtVest.

Han fortæller, at Force Institute i foråret kom og godkendte alle forlystelser, alle karruseller og hoppeborge.