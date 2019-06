Villa reddet fra flammer efter hurtig indsats

HANSTHOLM: En hurtig indsats fra brandfolkene i Hanstholm betød, at en familie ikke mistede sit hus natten til søndag.

Klokken 01.41 blev der slået alarm, da der var opstået ild i garagen ved en villa på Gyvelvænget i Hanstholm.

- Ilden spredte sig og fik fat i tagkonstruktionen på huset. Men det blev kun til tagkonstruktionen, for vi fik den standset dér, fortæller indsatsleder Rasmus Evaldsen, Nordjyllands Beredskab.

Der er tale om et vinkelhus, og selve vinkelbygningen skal have nyt tag og er skadet af vand og røg. Men resten af huset blev reddet.

Beboerne var hjemme, da ilden opstod, men alle kom selv ud af huset. Derfor kom ingen til skade og skulle heller ikke til tjek for røgforgiftning.

En tankvogn fra Thisted blev tilkaldt, og det samme gjorde Beredskabsstyrelsen for at levere luft til røgdykkerflasker.

- Det skyldtes, at der var risiko for, at branden ville tage hele stuehuset, men vi fik den bremset inden. Så med en god førsteindsats fra Station Hanstholm fik vi standset den i tide, siger Rasmus Evaldsen.

Garagen stod ikke til at redde. Brandårsagen skal nu undersøges af politiets teknikere.