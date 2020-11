Villabrand: Brand på loft gav genskær gennem emhætten

THISTED:En hurtig reaktion fra en kvindelig beboer i et hus på Solsortvej i Thisted er efter alt at dømme årsagen til, at forskrækkelsen efter en brand torsdag aften blev større end skaderne.

Under madlavning undrede kvinden sig over et orange skær fra emhætten. Da hun sekunder senere stak hovedet op gennem lemmen til loftet for at se, hvad der gik for sig oppe under spærrene, fik hun lynhurtigt ringet 1-1-2 og klokken 19.32 gik alarmen hos Nordjyllands Beredskab.

Der var nemlig gået ild i emhættens motor på loftet, og da brandfolkene nåede frem, havde ilden både udviklet en hel del røg og var samtidig begyndt at gnave i nogle af tagspærrene.

- Vi gik ind via loftlemmen med et enkelt røgdykkerhold og fik bugt med flammerne. Efterfølgende måtte vi ødelægge en lysplade i taget for at få ventileret ud efter den kraftige røgudvikling, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab, der roser den kvindelige beboer for sin resolutte reaktion.

- Det blev en mindre brand, men den kunne have udviklet sig, hvis hun havde været mindre opmærksom. Den ros skal hun have, lyder det anerkendende fra indsatslederen.

Ejerne af villaen skal nu have besøg af et skadeservicefirma og nogle håndværkere for at få fjernet sporene af flammerne. Huset er beboeligt, fastslår Henrik Gade Jespersen, men der er et lige men.

- Hun kan selvfølgelig ikke lige bruge emhætten.