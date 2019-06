Vilsund-rundkørsel klar før planlagt

VILSUND: Med en ny rundkørsel i Vilsund er der både blevet et vejkryds færre på vejkortet og der er i samme hug fjernet en ”sort plet” på samme kort.

Rundkørslen, som nu står færdig næsten tre uger før planlagt erstatter det hidtidige kryds mellem Åsvej, Skyumvej og Vilsundvej, der forbinder Thy og Mors via Vilsundbroen.

Det gamle kryds var udpeget som en såkaldt sort plet på grund af antallet af registrerede uheld, men nu får trafiksikkerheden et tiltrængt løft med den nye rundkørsel. Etableringen af rundkørslen kommer også cyklisterne til gavn, idet den eksisterende cykelsti er lagt om.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at en rundkørsel kan afhjælpe nogle af de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der kan opstå i et vejkryds. Der var i en længere periode registreret et højt antal uheld i det hidtidige kryds, som gjorde det til en sort plet. Heldigvis lykkedes det at få afsat penge til det her projekt, og jeg forventer, at rundkørslen vil gøre meget godt for trafiksikkerheden, siger Vejdirektoratets projektleder Niels Arend Koefoed.

Niels Arend Koefoed har ros til entreprenøren på projektet, Vils Entreprenørforretning, men understreger også, at anlægsarbejdet har været begunstiget af et usædvanligt mildt vintervejr, som har gjort det muligt at arbejde uden afbrydelser hen over vinteren.

- En sidegevinst bliver også, at vi undgår at genere trafikken til sommer, når der er Vilsund Marked i juli en øget trafik mod sommerhusområderne ved Vesterhavet, siger projektlederen.