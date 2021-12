Vinder af arkitektkonkurrence: Kunst og udsigt hver for sig

DOVERODDE:Fjordudsigten er og bliver en af de helt store attraktioner ved et besøg i Doverodde i det sydøstlige Thy, der er vokset op omkring en udskibningshavn og en driftig købmandsgård.

Udsigten får konkurrence fra kunsten, når købmandsgårdens gamle pakhus om et par år - godt og vel - er bygget om til udstillingssted for værker fra Statens Museum for Kunst (SMK). Men de to attraktioner bliver holdt adskilt. Gæsterne i museets filial i Doverodde - SMK Thy - vil kunne kigge ud over fjorden fra trapperummet i den ene ende af bygningen. Herfra kommer man ind i et højloftet, men helt vinduesløst udstillingslokale.

SMK Thy Budgettet for ombygningen af Doverodde Købmandsgård til en filial af Statens Museum for Kunst er på godt 50 mio. kr. A. P. Møller Fonden har bevilget 37,5 mio. kr., mens Thisted Kommune bidrager med 14,8 mio. kr. der skal bruges til udenomsarealer og halvdelen af velkomstbygningen. Projektet skal efter planen være færdigt i foråret 2024. VIS MERE

Den løsning var ifølge Mikkel Bogh, direktør for SMK, en af de vigtigste grunde til, at museet pegede på bidraget fra det norsk-danske Reiulf Ramstad Arkitekter som vinder i arkitektkonkurrencen for ombygningen af den mere end 150 år gamle pakhusbygning.

- Det var det forslag, der gav mest udstillingsplads og det mest regulære udstillingsrum. Det er jo ikke et stort hus, så det afgørende for os har været, at vi kan få et stort rum, hvor der er åbent op til kip, siger han.

- Dagslys harmonerer ikke særlig godt med de fleste værker, og i forhold til fotografier eller værker på papir kan det være meget skadeligt. Så vi foretrækker dagslysfrie lokaler.

Det store udstillingsrum på SMK Thy i Doverodde bliver helt uden dagslys. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Samtidig er det også en fordel, at udstillingsrummet ikke er arkitektonisk eksperimenterende:

- Det er billedkunsten, der skal fylde. Og der kan nemt ske det, at arkitekturen kommer til at overtage oplevelsen. Vi kan godt lide, at det er et nøgternt rum. Det giver os mulighed for at lave scenografi, så det bliver en ny oplevelse hver gang, siger Mikkel Bogh.

I øvrigt skal en glasfacade ud mod købmandsgårdens gårdsplads byde indenfor i bygningen, hvor der i underetagen bliver bl.a. værksteder og lokaler til museets skoletjeneste. I øvrigt vil arkitekterne fjerne det gule puds og lade bygningens mursten komme til syne.

En delikat balance

Men inden gæsterne kommer så langt, vil man blive mødt af en nyopført velkomstbygning, der også skal rumme museumsbutikken. Ifølge Mikkel Bogh har vinderforslaget med dette nybyggeri og hele ombygningen af pakhuset skitseret en løsning, som er indbydende og moderne - og samtidig en respektfuld transformation af en historisk bygning:

Der skal opføres en velkomstbygning uden for indgangen til købmandsgården. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

- Det er en delikat balance, for vi skal på en ene side bevare købmandsgårdens historie, og på den anden side sikre, at vi får et tidssvarende udstillingsrum, som kan give kunstoplevelser i verdensklasse, siger han.

Og konkurrencen har været en spændende opgave, fortæller arkitekt Thomas Carstens, som sammen med Per Fischer står i spidsen for Reiulf Ramstad Arkitekters danske afdeling i Aarhus.

- Hele setuppet med at SMK vil bringe deres kunst uden for Valby Bakke, og at de så vælger Thy, - det er jo enestående, siger Thomas Carstens - der selv er vokset op i Vendsyssel.

Reiulf Ramstad Arkitekter i øvrigt vil være et kendt navn blandt arkitekturinteresserede nordjyder. Firmaet stod bag det præmierede byggeri Kornets Hus ved Hjørring.