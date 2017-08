Vindmøllebrand: Sikkerheden skal vurderes

ØSTERILD: Lørdag morgen har det endnu ikke været muligt at komme op i den 140 meter høje vindmølle i Testcenter Østerild, som fredag aften brændte.

Ilden opstod i møllehuset, og beredskabet havde ingen mulighed for at slukke ild i den højde, ligesom det blev vurderet til at være farligt at gå op i tårnet. Derfor fik ilden lov til at brænde ud.

- Ved midnatstid kunne vi ikke længere se flammer. Men vi ved endnu ikke, om ilden er helt slukket, lyder det fra indsatsleder Lars Bjørndal lørdag morgen.

Her var han på vej til et møde, hvor det skal vurderes, hvornår det er forsvarligt at gå op i møllen.

Området er fortsat afspærret, og folk frarådes på det kraftigste at bevæge sig inden for afspærringen. Møllens 80 meter lange vinger er ikke faldet af, men der er fortsat risiko for, at der falder genstande ned fra møllehuset, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.