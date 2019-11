Vindmøller fældede træer: Til foråret plantes helt ny skov nær Thisted

THISTED:15 hektar landbrugsjord ved Tingstrup skal fremover blive til endnu et stykke bynær natur. Den nye skov skal efter planerne etableres til foråret.

Naturstyrelsen har erhvervet de 15 hektar landbrugsjord ved Tingstrup, hvor den nye skov skal rejses. Det sker som led i arbejdet med at etablere erstatningsskov for den skov, der blev fældet i Østerild Plantage, da testcentret for store vindmøller blev etableret.

Når de 15 hektar jord mellem Tingstrup og Skinnerup er beplantet, er opgaven med at etablere 100 hektar ny bynær skov i Thisted Kommune tæt på at være løst, oplyser Naturstyrelsen Thy.

Offentligt møde

Der er tidligere plantet ny skov ved Eshøj, Snedsted, Hurup og Tømmerby.

Det nye areal ligger mellem Tingstrupvej, Hejrhøjvej og Bækken samt tæt på Tingstup Sø i et spændende kuperet terræn med mange muligheder tæt på både boliger og institutioner.

Tirsdag 19. november inviterer Naturstyrelsen til offentligt møde på Thisted Friskole om indretningen af den nye skov ved Tingstrup. På mødet præsenteres et første udkast til, hvordan de 15 hektar kan disponeres, når arealet skal forvandles til skov. Udkastet skal bruges som grundlag for at drøfte brugernes ønsker til den nye rekreative skov.

Skoven anlægges som udgangspunkt som løvskov med danske skovtræarter og skovbryn med blomstrende buske. Med til skoven vil høre både engarealer langs Bækken og et bakket overdrev med vid udsigt over både å-dalen, Skinnerup og Thisted. Kun en del af arealet planlægges tilplantet, så der også bliver plads til ny lysåben natur.

Skovlaug en mulighed

Hvis der er interesse for det, kan der nedsættes et skovlaug, som i samarbejde med Naturstyrelsen arbejder videre med forslag til udformningen af den nye skov

25. november har interesserede mulighed for at se nærmere på arealet på en times vandretur i området. Det er klokken 15 med start fra Tingstrupvej 122.

