Vindmøller gør fremtiden uvis

Lene Bangsgaard Christensen, Erik Møller Christensen og deres tre børn får kæmpevindmøller i baghaven sydvest for deres ejendom, hvis Thisted Kommune giver Wind1 grønt lys.

HUNDBORG: Konstant støj, op til 10 timers skyggekast og en udsigt, der forringes af kæmpevindmøller. Det er, hvad Lene Bangsgaard Christensen og Erik Møller Christensen på 39 og 40 år og deres tre børn i alderen seks til 11 år frygter, hvis Thisted Kommune giver Wind1 lov til at sætte fire kæmpevindmøller op på Nørhå Nøreng tæt ved deres hjem. I stedet skal fire vindmøller vest for Røde Anes Vej så tages ned.

Familien har boet på Landbolystvej siden 1998, og Lene Bangsgaard Christensen er opvokset på naboejendommen. Freden, roen og naturen omkring deres hjem sætter de stor pris på. Og den harmonerer ikke med lyden fra kæmpevindmøller større end de eksisterende, mener de.

- De vindmøller, som man påtænker at sætte op, er større end havvindmøllerne ved Horns Rev 1. Møllerne her har en højde på mellem 125 til 130 meter. Jo højere, de bliver, jo større motor og dermed mere støj. De hører hjemme på havet i stedet for, konstaterer Erik Møller Christensen.