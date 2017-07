KLITMØLLER: Normalt blæser det fra den samme retning hele tiden, men onsdag aften blev det pludseligt vindstille ud for Klitmøller, og det betød, at to kitesurfere kom i havsnød, da strømmen sendt dem udad.

En større redningsaktion med både helikopter og redningsbåde blev sat i værk og de to mænd blev begge reddet i land i god behold.

Ifølge politiet var det to 32-årige mænd fra Polen, som begge betegnes som erfarne kitesurfere.