Vindstød kan nå stormstyrke torsdag

NORDJYLLAND:Torsdag bliver en blæsende dag i det nordjyske. Vinden vil tiltage og nogle steder nå op på stormende kuling i middelvind, og det kan give vindstød af stormstyrke.

Sådan lyder et varsel fra DMI. For Nordjylland gælder varslet om vindstød af stormstyrke for Thy og Mors, og det er mellem klokken 6 og 11 torsdag. Men hele regionen får altså en blæsende dag.

Det skyldes et lavtryk, der dannes natten til torsdag i Nordsøen og vil rulle hurtigt hen over Nordjylland. Det er endnu usikkert, hvilke områder der især vil blive ramt.

Vindstød af stormstyrke ligger på 25 til 30 meter i sekundet.