Vindmølletransporten kort: Se hvordan kæmpe-transporten er gået indtil nu

THY:Det er ikke hver dag, at et 28 meter højt stykke tårn til en vindmølle med en vægt på 275 ton bliver transporteret af landevejen til sin destination - som i dette tilfælde er testcenteret ved Østerild.

Hvis du ikke har fulgt med, mens vi sendte live i formiddag, så har vi klippet den korte, komprimerede udgave af formiddagen sammen, som du kan se lige her.

Når du har set den til ende, så er du godt klædt på til at se med, når tårnet når sit mål - og det forventes at være noget tidligere end klokken 18, som der ellers var meldt ud til at begynde med.

Følg med live her senere i dag: