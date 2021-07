Vingegaard vender hjem efter tour-triumf

GLYNGØRE:Dannebrogsflag og glade ansigter tog imod, da Jonas Vingegaard fredag eftermiddag vendte hjem til Glyngøre.

Vingegaard, der kommer fra Hillerslev i Thy, er kommet på alles læber, efter han i dette års udgave af cykelløbet Tour de France formåede at køre sig til en andenplads i løbets overordnede klassement.

3 Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Lokale kræfter havde stået for at arrangere flagalle, ligesom begivenheden blev markeret i Byparken i Glyngøre. Her blev Jonas Vingegaard modtaget af medlemmer af Morsø Garden og Glyngøre Marineforening. Herefter blev der holdt taler, og Jonas Vingegaard fik overrakt en gave.

Lørdag middag går turen til Det Gamle Rådhus i Skive, hvor den unge cykelrytter fejres, blandt andet med tale af borgmester Peder Christian Kirkegaard (V).