Virkeligheden kræver prioriteringer: Hellere huller i vejen end tab af velfærd

THISTED: - Det er nemmere at leve med huller i vejene end end at lukke et par plejehjem eller centralisere madlavningen.

Det siger Nye Borgerliges Brian Nielsen, som i sin valgkamp op til kommunalvalget i november 2021 netop slog til lyd for behovet for at få lagt ny asfalt på de mange kilometer kommunale veje, hvor kørslen ikke er så jævn, som den burde være.

I den forløbne uge tilsluttede Brian Nielsen sammen med repræsentanter for kommunalbestyrelsens syv øvrige partier den plan, som på den korte bane giver en økonomisk håndsrækning til den økonomisk trængte havn. Pengene tages dels i kommunekassen, dels ved at udsætte eller reducere en stribe planlagte anlægsarbejder.

- Jeg tror godt, folk kan forstå, at det er lettere at spare nogle penge på udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, på asfalt og vejanlæg og på puljen til nedrivning af faldefærdige ejendomme mod at vi til gengæld kan arbejde videre for at realisere helhedsplanen for socialområdet og indfri løfter om en ny handicapinstitution i Thisted, siger Brian Nielsen.

Så selv om der blev afgivet løfter i valgkampen, mener Brian Nielsen godt, at vælgerne kan forstå de prioriteringer, der er lavet for at finde penge til havnen - og bliver nødvendige at lave i yderligere nogle år, indtil forretningen Hanstholm Havn er genoprettet.

- Havde vi ikke gjort noget nu, skulle det bare være gjort senere og så var regningen bare blevet større. Når kommunen overtager havnen fra årsskiftet, bliver den del af en større organisation med folk, som har forstand på økonomi. Nu skal de have tid til at se på tallene og det kan betyde, at vi måske må leve med nogle økonomisk magre år, indtil havnens økonomi er rettet op, siger Brian Nielsen.

Det skal der også findes penge til. Spørgsmålet er hvor.

- Jeg tror, der kommer et forslag om en skattestigning i 2024 - og sikkert også forslag om at lukke plejehjem, siger Brian Nielsen og understreger, at ingen af de to ting får hans opbakning.

- Vi har fundet penge til havnen uden at nogen får en en dårligere hverdag. Det sker jo ikke, fordi nogle asfaltarbejder eller en cykelsti bliver udskudt, men vi får en udfordring i 2024 og de følgende år, siger han.