Ny fabrik på vej i Thisted

THISTED: Direktør Per Buck fra DAI i Thisted skal inden for kort tid ud og svinge spaden.

Byggeriet af en helt ny fabrik på Falkevej i Thisted skal nemlig sættes i gang og omkring 1. marts er det planen, at byggeriet skal stå færdigt.

Endnu holder firmaet kortene lidt ind til kroppen, men baggrunden for byggeriet er en fremgang i antallet af kunder blandt andet på grund af det generelle opsving i industrien i Danmark.

Men også på grund af en øget eksport.

Firmaet byggede en automatisk linje til anodisering eller eloxering/aluksering, som det også kaldes, er overfladebehandling af aluminium og er en elektrokemisk proces, som bruges til at give aluminiumsemner en beskyttende og dekorativ overflade.

I 2006 byggede fabrikken et fuldautomatisk anlæg, men nu er der behov for endnu et.

Hvor mange nye ansatte, der skal tilføjes de eksisterende 30, er endnu uvist.