Viste format: Drenge blev til mænd i Aalborg

aalborg freja

thisted fc

2-2

fodbold, jyllandsserien

AALBORG:Hvis ikke det var i strid med færdselsloven, så havde Thisted FC-træner Thorbjørn Larsen taget køreturen fra Aalborg til Thy med armene hævet i vejret. Hans hold leverede nemlig en formidabel præstation i jyllandsserien, da hans mandskab vendte 0-2 til 2-2 på udebane mod et stærkt Aalborg Freja-mandskab.

- Jeg vil næsten sige, at vi vandt 2-2, for det føles næsten som en sejr, siger en glad Thorbjørn Larsen.

I starten af opgøret blev thyboerne presset af Aalborg Freja, men som halvlegen skred frem, kom de bedre med i opgøret og fik også skabt flere fine chancer. Kort før halvleg kom thyboerne dog bagud efter et hjørnespark.

Thisted FC startede anden halvleg særdeles godt, desværre øgede hjemmeholdets deres føring, da de scorede på et straffespark. Efter scoringen havde Aalborg Freja teten, men Jonas Kjær gav med en reducering i det 70. minut fornyet håb. I det 88. minut kom så forløsningen, da selvsamme Jonas Kjær med et frækt skud fra kanten af feltet passerede hjemmeholdet målmand og altså sikrede sit mandskab et flot point.

- Banen var ikke til flot spil, i stedet kunne vi knokle, og det gjorde vi. Det var en pragtpræstation, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 (42). 2-0 (55). 2-1 Jonas Kjær (70). 2-2 Jonas Kjær (88)