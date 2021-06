Vital sejr: HVA Sydthy har skæbnen i egne hænder

HVA Sydthy

Thisted FC

3-1

fodbold, serie 2

HURUP:Lørdag havde HVA Sydthy brug for tre point i opgøret på hjemmebane mod Thisted FC, hvis de skulle holde trit med Sallingsund på 1. pladsen, mens Thisted FC jagtede point til bundstriden. Efter de 90 minutters spil var det hjemmeholdet fra HVA Sydthy, der trak sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 3-1. Dermed har HVA Sydthy fortsat skæbnen i egne hænder forud for deres to sidste kampe.

- Efter første halvleg kunne vi sagtens have været foran med 6-0, men vi brændte alt for meget, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt. I Thisted-lejren står de også ved, at HVA Sydthy var bedst i første halvleg.

- Vores 1. halvleg var noget møg, siger spillende træner for Thisted Jacob Kjær.

HVA Sydthy kom klart bedst fra start i opgøret, og allerede efter 8 minutter bragte Michael Dorf hjemmeholdet på 1-0. Kort tid efter blev værternes føring så fordoblet af Jonas Christensen. Efter scoringen tromlede HVA Sydthy videre, og de skabte et hav af store chancer. De store chancer blev dog ikke vekslet til scoringer takket være en velspillende Thisted-målvogter i Silas Larsen, der ellers normalt gør sig som markspiller.

Kort tid inde i anden halvlegen gjorde Aleksander Søgaard det til 3-0 efter et hjørnespark. En reducering på straffespark fra Alex Zefting i det 79. minut skabte en smule fornyet spænding i opgøret, men HVA Sydthy hev ganske sikkert sejren på 3-1 i land.

- Det her var ikke en kamp, som vi have regnet med at vinde, men derfor er det selvfølgelig træls, at vi ikke fik nogle point, siger Jacob Kjær, der forsat må se sit hold befinde siger under nedrykningsstregen. Trods tilværelsen under nedrykningsstregen, vil Jacob Kjær ikke kaste håndklædet i ringen.

- Vi tror på overlevelse, indtil det ikke er matematisk muligt, siger han

Anderledes ser det ud for HVA Sydthy, der med mindst fire point i deres sidste to kampe mod henholdsvis Klitmøller og Morsø FC kan sikre sig 1. pladsen og en oprykning til serie 1.

- Nu står vi selv med alle kortene på hånden, så selvfølgelig gør vi efter oprykningen, siger Gotfred Schmidt.

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Michael Dorf (8). 2-0 Jonas Christensen (15). 3-0 Aleksander Søgaard (52). 3-1 Alex Zefting (79).