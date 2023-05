Vizuall overtager 7nord

THISTED: Det Thisted-baserede 7nord web+kommunikation bliver del af det hastigt voksende nordvestjyske design- og brandbureau Vizuall.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

7nords stifter Peder Schjødt-Pedersen pr. 1. maj har ifølge pressemeddelelsen solgt sin virksomhed til Vizuall, hvor han fremover skal stå i spidsen for videreudviklingen af bureauets digitale forretningsben.

7nord Web+kommunikation, der tidligere hed GrafiskHus, har gennem mere end 20 år arbejdet med markedsføring, kommunikation og digitale løsninger for en lang række brancher og virksomheder over hele landet, herunder offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, industri, fødevarer, turisme, hotel og restauranter m.m.

- Jeg har samarbejdet med Vizuall gennem flere år, hvor Elisa og hendes ansatte har løst opgaver for os i 7nord på freelance basis, så jeg kender virksomheden og dens medarbejdere rigtig godt. Da Elisa for et halvt års tid siden kontaktede mig med et ønske om et tættere samarbejde, var jeg derfor ikke i tvivl om, at det ville give rigtig god mening for begge vores virksomheder og ikke mindst for vores kunder, som nu kan få løst hele paletten af deres markedsførings- og onlineopgaver ét sted, fortæller Peder Schjødt-Pedersen, der i år kan fejre 30-års jubilæum som selvstændig i bureaubranchen.

Vizuall, som de senere år har oplevet en stærkt stigende kundetilgang, mærker at kunderne efterspørger stadigt mere komplekse digitale løsninger og strategisk rådgivning om, hvordan digitale løsninger og online kommunikation kan understøtte og vækste deres forretning.

Derfor har bureauet haft behov for at opruste med nye kræfter i dets digitale afdeling.

- Vizuall er, på godt og ondt, et ret ungt team. Fordele er der mange af. Blandt andet er teamet helt naturligt meget lærenemt, omstillingsparat, kreativt og nytænkende, og vi er virkelig stærke inden for branding, visuelle identiteter og grafiske designopgaver. Men når det kommer til større rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for det digitale område, mangler vi ganske enkelt erfaring, siger Elisa Grauenkjær.

Hun fortsætter:

- Jeg har de sidste år undersøgt mulighederne for at styrke vores virksomhed med flere digitale kompetencer. 7nord og Peder har for mig altid været et anker indenfor den grafiske branche her i Thy. Det har altid været nemt og trygt at samarbejde med Peder. Han og hans team af erfarne udviklere har alle dage udvist stor teknisk og strategisk kompetence, professionalisme og ordentlighed – og så er det hos 7nord, lige som hos os i Vizuall, den gode og langvarige relation til kunderne, der bærer forretningen. Derfor er jeg utrolig glad for at det er lykkedes os at lave en aftale med Peder og 7nord, som for os er den absolut stærkeste samarbejdspartner, vi kan ønske os på dette område, siger Elisa Grauenkjær.

I den nye konstellation får de virksomheder, der før var kunde hos 7nord, nu et nyt tilhørsforhold hos Vizuall, der har kontor på Nytorv i Thisted. Men det er som vanligt Peder Schjødt-Pedersen, de kan kontakte i dagligdagen, og udvikling og drift af kundernes løsninger fortsætter helt uændret.

- Jeg glæder mig enormt til nu at få lov til at være med til at sætte retningen for og udvikle Vizualls digitale afdeling. Personligt glæder jeg mig også meget til at få mere tid til strategisk rådgivning af kunderne, siger Peder Schjødt-Pedersen, som fremover får titel af digital chef og seniorrådgiver hos Vizuall.

Overtagelsen af 7nord og Peder Schjødt-Pedersens 30-års bureaujubilæum markeres ved en reception senere på foråret.