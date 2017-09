VM-surfere advarer kommune

THISTED: Deltagerne i VM for stand-up-paddle sender midt under det internationale stævne i Thy en advarsel til Thisted Kommunes politikere mod at gamble med brandet Cold Hawaii.

På kommunens Facebookside og i mails direkte til borgmesteren reagerer surferne på en beslutning i kommunalbestyrelsen i sidste uge. Her gav et flertal endelig tilladelse til at rejse tre store vindmøller øst for Hanstholm Havn. De skal være med til at finansiere havnens udvidelse. Men især den østligste af møllerne truer det bedste surfspot i hele Thy.

- Det er det spot, vi kalder Middles. Det er det bedste spot i hele Nordeuropa, men det risikerer at blive forringet af turbulens fra møllerne, siger formand Stian Eide fra surfklubben Nasa i Klitmøller, til DR P4 Midt & Vest.

Men Thisted Kommunes borgmester Lene Kjelgaard (K) afviser, at kommunalbestyrelsen gambler med værdien af brandet Cold Hawaii. Hun henviser til en rapport fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, som konkluderer, at forholdene for surferne ikke bliver væsentligt ændrede på grund af de nye møller.