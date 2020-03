Voksne mænd med stoffer i blodet

THY:I løbet af onsdag fik lokalpolitiet i Thisted stoppet to bilister, der begge kørte rundt med euforiserende stoffer i blodet. Første gang var ved middagstid, hvor en 26-årig mand blev standset på Vilsundvej. Han blev sigtet for at køre i påvirket tilstand. Det samme blev en 49-årig mand, da han blev vist ind til siden på Gl. Aalborgvej klokken 17.55 onsdag. Han havde også euforiserende stoffer i blodet, og desuden kørte han uden førerret.

- Så det blev han også sigtet for, siger politikommissær Jørgen Jensen.