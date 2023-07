Voldsom blæst og høj sø: To surfere reddet fra at drukne

VORUPØR:Mandag kunne Nordjyske fortælle, hvordan et antal surfere var kommet helt tæt på en redningsøvelse, som blev afviklet søndag på stranden i Vorupør.

Det kan ikke fastslås, hvorvidt der er tale om nogle af de samme surfere, der blev set på vandet i forbindelse med redningsøvelsen. Men det vilde vejr, der gjorde forholdene perfekt til at øve redning i høj sø, viste sig altså at være for meget for i hvert fald to surfere, der var på vandet i løbet af søndagen.

Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at livredderne på stranden i Vorupør havde to såkaldte "røde aktioner", der betegnes som livreddende.

I det ene tilfælde var det en strandgæst, der informerede livredderne om, at en windsurfer havde knækket sin bom. Windsurferen befandt sig cirka 300 meter ude og var fanget i kraftig side- og udadgående vind.

På grund af hård vind og bølger, tog livredderne båden og sejlede begge ud til windsurferen, der havde svært ved selv at komme ind til land på grund af forholdene.

Den ene livredder hoppede derfor i vandet, og sammen fik de hjulpet windsurferen og derefter hans udstyr op i båden, hvorefter de sejlede ind til land i god behold.

Senere spottede livredderne en kite uden kitesurfer, men opdager hurtigt efterfølgende kitesurferen cirka 300 meter ude i vandet.

Den ene livredder tog sit board og sejlede ud til kitesurferen, som han fik op på boardet. Kitesurferen kunne fortælle, at han havde quick-releaset, og at hans safety-leash derefter var sprunget efter at være blevet ramt af en stor bølge.

Livredderen fik kitesurferen, der var lettere afkræftet, padlet sikkert ind til land, hvor den anden livredder stod klar til at tage imod.