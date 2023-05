Voldsom brand i dødsbo truede med at brede sig til nabohus

THISTED:En brand i en container udviklede sig hurtigt og voldsomt torsdag eftermiddag på Snitingshøj i Vilsund.

Branden var opstået i en container, og ilden havde bredt sig til rækkehuset ved siden af, som var overtændt, da Nordjyllands Beredskab nåede frem til adressen.

Her stod flammerne ud af taget og truede med at brede sig til rækkehuset ved siden af. Beredskabet fik heldigvis begrænset ilden hurtigt, så nabohuset slap med en smule røg på loftet.

- Branden var intens, men krudtet gik ret hurtigt af, da vi kom derud, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Henrik Gade Jespersen, som fortæller, at brandfolkene forsøgte at dæmpe branden både for- og bagtil af rækkehuset.

Der var heldigvis ingen hjemme i huset, da branden opstod. Der var nemlig tale om et dødsbo, som var ved at blive tømt for inventar. Det var også i forbindelse med oprydningen af huset, at containeren stod placeret udenfor. Hverken rækkehus eller containeren stod til at redde og brændte helt ud.

En kvinde i rækkehuset ved siden af blev evakueret, inden beredskabet var på adressen. Huset har umiddelbart ikke taget så meget skade, at hun ikke kan overnatte der i nat, fortæller Henrik Gade Jespersen.

Hvordan branden er opstået i containeren, ved indsatslederen ikke.

Nordjyllands Beredskab regner med at være til stede på adressen et par timer endnu i forbindelse med efterslukningen.

Voldsom brand i Vilsund