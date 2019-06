Voldsom gårdbrand: Adskillige brandfolk kæmper med flammerne

HURUP: Nordjyllands Beredskab blev kort før middag torsdag kaldt til en voldsom brand i Thy.

Der er tale om en gårdbrand mellem Heltborg og Ginnerup.

En større garagebygning blev voldsomt skadet af flammerne, og brandfolkene koncentrerede sig om at prøve at redde stuehuset.

Beredskabsstyrelsen Nordjylland hjælper beredskabet og har sendt hele 16 brandfolk, to autosprøjter, to tankvogne og slangegruppe til brandstedet.

Først på eftermiddagen forlød det, at der ikke have været fare for mennesker eller dyr i forbindelse med branden.

Opdateres