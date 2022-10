Voldsomt solouheld på Nordmors

THY-MORS:En personbil, ført af en 26-årig mand fra Mors, blev lørdag aften udsat for et alvorligt solouheld. Ud for Sdr. Dråby ved kantpil 11,5 på Feggesundvej kørte bilisten, der var på vej nordpå, af vejen. Han mistede kontrollen over bilen, der kørte mod en jordvold og rullede rundt og landede på taget.

Bilen blev totalskadet, men ifølge Falck Morsø, der blev tilkaldt klokken 21.18, var manden ved udrykningens ankomst kommet ud af bilen ved egen hjælp. Han blev taget med til tjek på sygehuset i Thisted, men forinden havde den tilkaldte politipatrulje ham mistænkt for at være påvirket. Det blev konstateret ved blodprøve på sygehuset, og manden blev sigtet for spirituskørsel. Han slap helskindet fra uheldet.

Påvirkning var der også tale om, da en 18-årig mand fredag klokken 13.15 blev standset i bil ud for Toldbodgade 4 i Thisted. Narkometret gav udslag, hvorefter den unge mand blev taget med til udtagning af blodprøve. Thisted Politi sigtede ham efterfølgende for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Lidt efter klokken 16 søndag kørte to biler mod nord på Fruevej i Nykøbing. Den forreste bilist, en 64-årig kvinde fra Mors, gav tegn til at svinge mod venstre ad Drosselvej, men det overså den bagvedkørende, en 34-årig mand fra Mors. Han forsøgte en overhaling, hvorved han kørte ind i siden på kvindens bil, der blev skubbet over mod et stengærde. Der skete kun materiel skade.

Det gjorde der også ved en lignende ulykke fredag middag på Limfjordsvej i Nykøbing. En 44-årig russisk lastbilchauffør var i færd med at svinge til venstre ind på Soltoften. En bagvedkørende bilist, en 83-årig mand fra Nykøbing, vil ikke afvente svingningen, men foretog en overhaling indenom. Her havde han ikke kalkuleret med, at en lastbils bagparti tager mere plads ved et sving. Der skete betydelig materiel skade ved sammenstødet, men ingen af førerne kom noget til.

Skive Politi, som blev tilkaldt, kunne genkalde sig sceneriet takket være en bagvedkørende bilists dashcam og derefter konkludere, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, oplyser politiassistent Niels Bach.