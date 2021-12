Voldsomt vejr: NT aflyser alle lokalruter i Thy og på Mors

THY-MORS:Alle lokalruter i Thy og på Mors er indstillet på grund af vejret. Det oplyser Nordjylland Trafikselskab på deres hjemmeside.

Selskabet skriver i øvrigt, at der må forventes forsinkelser på grund af vejret og glat føre. "Vi forventer, det varer resten af driftsdøgnet", står der.

Foreløbigt er det kun i den vestlige ende af regionen, bustrafikken er indstillet helt. Øvrige ruter kører med forsinkelser, oplyses det.

Situationen med de aflyste busser fik for kort tid siden skoleledelsen på Hannæs -Østerild Skole til at sende en besked ud til forældrene via Aula med en opfordring til forældrene om at hente deres børn fra skole så hurtigt som muligt.