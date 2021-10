Volley-sæsonen skudt i gang: Bedsted taber premieren

AARHUS:Lørdag eftermiddag skød Bedsted KFUM’s herre den nye sæson i gang i 1. Division. Det gjorde de på udebane i Aarhus, hvor thyboerne mødte ASV Aarhus. Her blev der spillet nogle tætte sæt, men det var hjemmeholdet, der trak det længste strå og vandt kampen 3-1

- Vi tabte til et hold, der har det, vi ikke har, erfaring. Mange af deres spillere har både liga- og landsholdserfaring, og det lykkedes dem til tider at lulle os i søvn og spille i et andet tempo. Så vi tabte til et hold, som var både klogere og smartere, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

I første sæt fulgtes de to hold af, men det var Bedsted KFUM som jagtede ASV Aarhus’ føring. En gang lykkedes det thyboerne at komme foran 17-16, men til sidst slog hjemmeholdet et lille hul og vandt sættet 25-21.

Andet sæt var ligeledes en tæt affære, hvor de to hold skiftedes til at tage føringen. Men til sidst bevarede Bedsted KFUM roen og vandt sættet 27-25 og udlignede i sæt.

- Vi havde i alle sæt nogle gode perioder, hvor vi virkelig spillede godt, men vi ramte desværre også nogle dårlige, som blev dyre, siger Flemming West.

Tredje sæt blev lidt af en gyser, hvor kampen tippede frem og tilbage. Og det lignede, at det skulle gå Bedsted KFUM’s vej, der ved stillingen 24-25 havde sætbold. Desværre for thyboerne røg bolden ud over baglinjen, og sættet fortsatte. Først ved stillingen 30-29 lykkedes det hjemmeholdet at afgøre sættet 31-29.

Derfor var der pres på Bedsted KFUM, som var tvunget til at vinde fjerde sæt for at have en chance for at vinde kampen. Men det var Hjemmeholdet, som havde overhånden, og de vandt sættet 25-21, hvor Bedsted KFUM aldrig for alvor fik kontakt.

- Det er især vores block og forsvar, som skal blive bedre. Det har vi ikke trænet så meget i opstarten, så det skal vi hjem og gøre, siger Flemming West og fortsætter:

- Hvis vi rammer vores topniveau, så bør vi også kunne vinde den kamp, vi spillede i dag.

Kampfakta:

ASV Aarhus

Bedsted KFUM

Resultat: 3-1

Volleyball, 1. Division

Sætscore: 25-21, 25-27, 31-29 og 25-21