Volleyballsæsonen skudt i gang: Bedsteds herrer og damer fik ikke den ønskede start

BEDSTED:Lørdag eftermiddag kunne herrerne fra Bedsted KFUM endelig tage hul på den sæson i Volleyball, efter at bolden har ligget stille siden februar på grund af corona. På hjemmebane mødte Bedsted KFUM Skovbakken i kamp, som endte med et nederlag til hjemmeholdet på 1-3 .

Bedsted KFUM var det bedste hold i andet sæt, som de vandt. Dog haltede de efter gæsterne i første og andet sæt. Derfor var hjemmeholdet tvunget til at vinde fjerde sæt, men efter en tæt affære var det Skovbakken, der vandt 28-26.

- Det er ærgerligt, at vi ikke vandt fjerde sæt, fordi jeg tror vi ville have vundet, hvis vi havde fået et femte sæt. Men i andet sæt spillede vi virkelig godt, så hvis vi kan få mere af det spil fremover, skal det nok gå, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

kampfakta:

Bedsted KFUM

Skovbakken

Resultat: 1-3

Volleyball, 1. Division Herrer

Sætcifre: 16-25, 25-20, 18-25 og 26-28

Skulle finde hinanden

Det blev heller ikke den ønskede start for Bedsted KFUM’s damer, da de lørdag tog hul på den nye volleyball sæson i 1. Divison. Her fik thyboerne også besøg af Skovbakken, men måtte se sig slået 1-3.

- Vi har ikke haft mulighed for at spille træningskampe forud for den nye sæson på grund af corona. Så vi skulle lige finde ud af, hvordan vi skulle spille, da vi ikke har spillet kampe siden februar, siger Flemming West, der er træner for Bedsted KFUM.

Det var Skovbakken, der kom bedst fra start og var i kontrol to første sæt, som de vandt sikkert 25-22 og 25-16. I tredje sæt begyndte spillet at hænge bedre sammen for Bedsted KFUM, og de bragte lidt spænding tilbage i kampen ved at vinde sættet 25-20. Men Bedsted KFUM kunne ikke fortsætte de gode takter i fjerde sæt, og de endte med at tabe sættet 19-25 og dermed kampen 1-3.

- Vi fik alle vores spillere i kamp i dag, og det er positivt. Og vi viste i perioder rigtigt godt spil, som vi skal bygge videre på næste weekend, siger Flemming West.

Bedsted KFUM

Skovbakken

Resultat: 1-3

Volleyball, 1. Division damer

Sætcifre: 22-25, 16-25, 25-20 og 19-25