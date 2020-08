Vorupør får plads til flere: Planer om 24 almennyttige boliger i Vesterhavsparken

VORUPØR:24 almene familieboliger i Vesterhavsparken i Vorupør kan blive virkelighed, hvis et byggeprojekt, som Boligselskabet Nykøbing Mors vil gennemføre i samarbejde med DOMEA.

Realiseres projektet i fuldt omfang, bliver byggeprisen på 43,8 mio. kroner.

Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik tager i den kommende uge stilling til, om kommunen skal give boligselskabet en positiv forhåndstilkendegivelse til projektet, hvis byggeriet realiseres i etaper, samt at der eventuelt kan arbejdes for at gennemføre et reduceret projekt på en anden placering i Vorupør.

Realiseret fuldt ud vil projektet omfatte 12 boliger på 84 kvadratmenter samt 12 boliger på 96 kvadratmeter.

I følge sagsfremstillingen er vurderingen, at hvis projektet realiseres med alle 24 boliger samtidig, kan udbuddet af lejeboliger i Vorupør overstige behovet, hvorimod en udbygning i etaper bedre kan imødekomme efterspørgslen. Thisted Bolig har i forvejen ni almene boliger på Sandvej.