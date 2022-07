Vorupørs største nybygning er kommet hjem

VORUPØR:Det var den hidtil største skib, som blev bygget i Vorupør. Men det blev også det sidste havgående fartøj, som søsattes fra fiskerlejet i Thy.

Nu, 55 år senere, er båden vendt hjem til Vorupør, hvor den bliver fartøj nummer to i foreningen Vorupør Havbådes "flåde" af bevaringsværdige fiskefartøjer.

Den 13,1 meter lange og 13,4 BRT store fiskekutter hed oprindelig "Vitta Frydkjær" og blev bygget i 1967 til en fisker i Strandby. Siden blev den købt af en Løkken-fisker og omdøbt til "Michelle". Og nu, takket være støtte fra to fonde og LAG Thy-Mors, er båden blevet gennemgribende restaureret i Slettestrand, inden den i sidste måned kunne "landsættes" på landingspladsen i Vorupør.

Her fik den endnu en gang nyt navn: "T 268 Viking". Og efter et sidste stykke istandsættelsesarbejde - slibning og oliering af dæksplankerne - er båden klar til at blive trukket i vandet af medlemmer af det bådelag, som er en del af Vorupør Havbåde.

Benny Bak, leder af redningsstationen i Vorupør og bestyrelsesmedlem i Vorupør Havbåde, i gang med at slibe dæksplankerne på "Viking T 268". Dækket har tidligere fået lak, der var blandet med sand for at gære det mere skridsikkert. Nu bliver det i stedet behandlet med olie.

- Vi skal også have installeret et ekkolod, og forsikringen skal være på plads. Men vi regner med, at det hele er klaret i løbet af næste uge, siger Jens Utoft, der er sekretær i Vorupør Havbåde.

Kutteren blev bygget på N. P. Thomsens Bådebyggeri. Og det blev altså også den sidste større nybygning fra bådebyggeriet.

"Ebenezer" skrottes

Vorupør Havbåde råder i forvejen over "Simon", der blev bygget i Vorupør tilbage i 1958. Begge fartøjer er af Skibsbevaringsfonden erklæret for bevaringsværdige.

Det samme var tilfældet for en tredje båd, "Ebenezer", som Vorupør Havbåde for nogle år siden erhvervede for en krone. Den viste sig dog ikke at være helt sødygtig, og da det ville koste for meget at sætte "Ebenezer" i stand, har Skibsbevaringsfonden sagt god for, at den må skrottes.

Med sit nye navn, "Viking", er Vorupør Havbådes nyerhvervelse blevet opkaldt efter en af de fiskerbåde, der tidligere var hjemmehørende i Vorupør.

Kutteren blev i sidste måned "landsat" i Vorupør, hvor den i sin tid blev bygget.

Dåben blev til gengæld overladt til Else og Jimmy Frydkjær, henholdsvis enke efter og søn af bådens første ejer, Kaj Frydkjær. Han gav oprindelig båden navn efter sin datter Vitta Frydkjær. Senere blev den i øvrigt overtaget af Jimmy Frydkjær.

Med nyerhvervelsen har Vorupør Havbåde fået et nyt og bedre fartøj til fisketurene for foreningens medlemmer, mens "Simon" i fremtiden vil blive brugt til kortere eftermiddagsture for både medlemmer og andre interesserede, fortæller Jens Utoft.

Samtidig vil Vorupør Havbåde her i sommer tilbyde en ny aktivitet: En gang om ugen vil historikeren Jimmy Munk Larsen - der er i bestyrelsen for Vorupør Havbåde - tage turister og andre interesserede med på vandring på landingspladsen - og fortælle om fiskeriets historie i Vorupør.