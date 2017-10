Vred bilist er nu sigtet

SNEDSTED: Det kom til at koste en sigtelse og et bødekrav til en 19-årig mand fra Klitmøller, at han blev vred over en henstilling om at tage hensyn til cyklende børn i Snedsted i forbindelse med skolernes motionsdag fredag 13. oktober.

En lærer bad den 19-årige om at køre mere hensynsfuldt, men den unge bilist mente læreren skulle blande sig udenom og understregede med at lave en brænder, da han kørte væk.

Det blev anmeldt til Thisted Politi, som nu har præsenteret den 19-årige for en sigtelse efter færdselsloven om ikke at skabe unødig larm og støj.