Vred kørelærer: - Snak dog med os, stat!

THY-MORS:- Det er svært at samarbejde med Færdselsstyrelsen, når de ikke vil kommunikere med os. Vi kan hverken ringe eller sende sms'er til styrelsen. I starten, efter at styrelsen havde overtaget køreprøveadministrationen, fik vi et autosvar på mail, der sagde, at de ville svare tilbage inden for tre uger. Det er nu lavet om til tre dage, men det er stadig ikke godt nok.

Keld Kortegaard, der sammen med sin søn, Carsten Kortegaard, driver Keld's Køreskole i Nykøbing, er helt på linje med kollegaen Jeppe Sørensen fra Thy Køreskole, der i Nordjyske i weekenden har klaget sin nød over, at lange frister for at opnå køreprøver til eleverne er ved at tage livet af hans forretning.

Helt så slemt står det ikke til for den erfarne kørelærer på Mors, men Keld Kortegaard føler sig også voldsomt generet af, at køreprøveadministrationen i 2021 blev flyttet fra Politiets Administrative Center (PAC) i Holstebro til Færdselsstyrelsen i Ribe.

Det betyder i praksis, at de motorsagkyndige, som sidder ved siden at eleven i bilen til køreprøven, ikke længere er ansatte i politiet, men derimod medarbejdere fra Færdselsstyrelsen. Systemændringen har ifølge kørelærerne ikke givet den forenkling og forbedrede udnyttelse af ressourcerne, som regering og Folketing forventede, da man lagde området ind under statsadministrationen.

Tværtimod, mener Keld Kortegaard.

- Jeg er ikke ude efter at kritisere den enkelte medarbejder, men ledelsesmæssigt er administrationen helt inkompetent. Vi bestiller køreprøver på nettet, og den medarbejder, der tager imod er blevet udskiftet tre gange på to år. Det værste er, at man ikke kan få dem i tale. De har kun vi kørelærere som samarbejdspartnere. Da politiet stod for det, snakkede vi med hinanden og holdt møde en gang om året for at drøfte de overordnede ting. Der kunne vi hver især komme med vores kritik, og der blev lyttet. Med Færdselsstyrelsen er der ingen kommunikation overhovedet, siger Keld Kortegaard.

Ingen statslige konkurrenter

Han er bevidst om, at offentlige institutioner har en fortrinsret til at bestille køreprøver, hvilket går ud over det antal prøver, de private køreskoler kan få til deres elever.

Men sådanne institutioner, såsom AMU centre, findes ikke på Mors, og det betyder, at situationen er mindre anstrengt sammenlignet med Thy.

- Lige nu har jeg en ventetid på en måned for at få en køreprøve. Da PAC administrerede prøvetildelingen, skulle vi gennemsnit vente en uge på at få et prøvetidspunkt. Så det er en klar forringelse. Her hvor sommerferien nærmer sig, står jeg med 15-20 elever, der ønsker trailerkørekort. De har købt store campingvogne til flere hundrede tusinde kroner, som de ikke kan komme på ferie med, før de har været oppe til køreprøve og har bestået. Og vi har eksempelvis håndværkerlærlinge, der har mistet kørekortet, fordi de har kørt for stærkt. Hvorfor skal de vente et halvt år på at komme til ny køreprøve, når det vitterligt kunne klares med et enkelt klik med musen, spørger Keld Kortegaard.

Utilfredsheden har ulmet blandt private kørelærere i lang tid. Ved en demonstration 24. april kørte flere hundrede af dem til Ribe for at få Færdselsstyrelsens køreprøveadministration i tale. Men det lykkede ikke kørelærerne at få åbnet de låste døre til styrelsens administration på Sorsigvej.

De stærkt utilfredse kørelærere måtte køre hjem igen med uforrettet sag. Samtidig kunne de læse, at Færdsstyrelsens direktør Stefan Søsted udtale, at man har en god og konstruktiv dialog med kørelærerforeningerne.

I et svar til Nordjyske udtalte vicedirektør Brian Paust Nielsen, at der i 2022 blev afviklet 30.000 flere praktiske og teoretiske køreprøver i forhold til de nærmeste år før coronaen. Og at der er udsving i antallet på de lokale prøvesteder, men at styrelsen arbejder på at imødekomme den efterspørgsel, der er lokalt, på bedste vis.

Disse ord imponerer ikke Keld Kortegaard:

- Det er en enkel sag at gå ind på en hjemmeside og se, hvor mange elever, der har bestået teori og afventer køreprøve på eksempelvis Mors. Det er enten manglende vilje eller også mangel på ansatte hos Færdselsstyrelsen, der gør sig gældende. Men hvis bare vi kunne få styrelsen i tale, ville meget kunne løses, siger Keld Kortegaard.

Ring til os!

Nordjyske har spurgt Færdselsstyrelsen, om det ikke er muligt for kørelærerne at få en mundtlig kontakt til køreprøveadministrationen. Vi har modtaget dette skriftlige svar fra Brian Paust Nielsen, vicedirektør for kørekortområdet:

- Alle kan kontakte Færdselsstyrelsen på vores hovednummer 72 21 88 99, hvor man kan blive viderestillet til den relevante medarbejder. Vi opfordrer alle kørelærere til at tage dialogen lokalt med teamlederen på de forskellige prøvesteder. For at finde de bedste løsninger, har de kørelærere, der er tilmeldt vores notifikationsservice, derfor modtaget teamledernes kontaktoplysninger.