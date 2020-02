Vuf, den pude snupper jeg!

THISTED:Når man har rundet de 11 år, har man den livserfaring, der skal til. Så ved man godt, hvilken pude, der er værd at lægge poter på.

Så det var både naturligt og praktisk, at den islandske fårehund Björk var kommet med sin tobenede mor Louise Hyldgaard til første åbningsdag i Thisteds nye dyrehandel Max Zoo på Ringvejen.

Moden og livlig

- Björk er vældig livlig i forhold til sin alder, så hun var nede at prøve forskelle puder. Der ryger nok også lidt ekstra legetøj med i indkøbsvognen, når man har hunden med. Og så har vi selvfølgelig fyldt en spand med hundekiks. Den rækker til et par dage, sagde Louise Hyldgaard, der arbejder som servicemedarbejder i Advokathuset Funch & Nielsen.

Spanden med guf var et gratis tilbud på åbningsdagen. Men både Louise og hund vil være tilbage i butikken på fredag. Så skal Björk nemlig stille op til fotografering i butikkens konkurrence om at kåre Thisteds sødeste kæledyr.

Dyreelskere

- Der har manglet en dyrehandel med stort sortiment og gode priser i byen. Så vi skal nok finde vej herud tit, sagde Louise, inden hun skubbede sin vogn, som Björk hele tiden var ved at hoppe ud af, op mod kassekøen.

- Der skal jo lidt ekstra til, når man åbner. Til hverdag vil vi kunne tilbyde god kundeservice og rådgivning. Vi er dyreelskere, og det er jo et godt udgangspunkt, sagde butikschef Sara Andersen, der har et personale på seks ansatte.

I dagens anledning var Maxi Zoos salgsdirektør Peter Østergaard også til stede.

- Vi er en del af en tysk baseret franchisekæde,der hedder Fressnapf Tiernahrungs GmbH. Det er Europas største forhandler af kæledyrfoder. Med åbningen her i Thisted er vi nu 47 Maxi Zoo-butikker i Danmark, og i hele Europa har vi mere end 1500 butikker, sagde Peter Østergaard.

Han tilføjer, at Maxi Zoo har undersøgt kundeunderlaget i Thy for en butik og fundet, at det er til stede.

Sele til Cosmo

Sortimentet omfatter alt til små kæledyr som hunde, katte, gnavere, fisk og fugle.

Men Cosmo er en hanhund, et miks af en pomoranian og en pekingeser. Og han skal selvølgelig også med i konkurrencen fredag, hvor publikum er dommere, forsikrer ejer Lis Prehn, der er pensioneret sygeplejerske.

- Han er med i dag, fordi han skulle prøve den sele, jeg har købt til ham. Jeg har næsten lige fået ham, siger Lis Prehn.