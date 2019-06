- Yes, vi gjorde det! Frisører vinder fornem pris

THISTED: Indehaverne af frisørkæden Zoom by Zoom, Kristian Bertelsen og Marianne Henriksen, der driver saloner i Thisted, Skive og Holstebro, vandt lørdag aften prisen som 'Intercoiffure Mondial Best Continental Academy 2019' ved en stor international prisuddeling i Paris.

De frisører fik prisen for deres indsats for at dygtiggøre frisører i Danmark og udlandet gennem deres Zoom by Zoom Academy.

Firmaet har udviklet en række kurser og seminarer, der henvender sig til alle typer frisører. Her underviser man i alt omkring nyeste trends og teknikker og afholder shows og seminarer for frisører og frisørlaug.

Det er helt vildt at få den her internationale anerkendelse af vores arbejde. Det er et kæmpe skulderklap. Kristian Bertelsen, indehaver. Zoom by Zoom

- Det er helt vildt at få den her internationale anerkendelse af vores arbejde. Det er et kæmpe skulderklap. Vi er i en konkurrencepræget branche, hvor udviklingen går afsindigt hurtigt, og hvor man som frisør hele tiden skal holde sig opdateret på de seneste trends og teknikker. Det er det, vi nu får prisen for at være de bedste i Europa til at lære fra os til glæde for akademiets kunder i ind- og udland, udtaler Kristian Bertelsen i en pressemeddelelse.

Han var sammen med kompagnonen Marianne Henriksen til stede lørdag aften, da priserne blev uddelt ved prisuddelingen i Paris.

- Den her pris åbner mange flere muligheder for at udbrede vores Zoom by Zoom Academy til andre lande. Og vi håber, at prisen kan være med til at sætte endnu mere spotlight på de kurser, vi allerede udbyder og som sidste år havde 750 deltagende frisører. Men selvfølgeligt også være med til at styrke de saloner, vi allerede har i vores franchisekoncept, siger Marianne Henriksen.

Hun påpeger, at det er altafgørende, at de danske frisører - også i de mindre byer - hele tiden holder sig ajour.

- Ellers dør man simpelthen i konkurrencen, lyder det fra Marianne Henriksen.