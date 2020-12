Yngre mand hårdt kvæstet i soloulykke

RÆHR:En yngre mand kørte natten til lørdag klokkken 00.30 galt ved Ræhr i Thy. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Der er tale om en soloulykke, hvor bilisten kom ud i rabatten, hvorefter bilen rullede rundt - politiet har en formodning om, at ulykken skyldtes for høj hastighed. Samtidig tyder meget på, at føreren ikke havde sikkerhedssele på.

Manden blev hårdt kvæstet ved ulykken, og blev overført til Aalborg Universitetshospital til behandling.