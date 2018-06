Thøgersen: Det er super dejligt

FODBOLD: Guldmedaljerne kom om halsen på Fortuna Hjørring spillerne, da de i eftermiddags spillede sidste kamp i denne sæson.

Fortunas piger spillede hjemme på Hjørring Stadion mod rivalerne fra Brøndby, og de grønblusede piger vandt overbevisende 4-1.

- Det er super dejligt. Vi havde glædet os til, at den her kamp var overstået, og så blev den overstået på en rigtig god og dejlig måde, og det gør bare den fest vi skal have nu endnu bedre, siger Frederikke Thøgersen.

Efter guldet blev sikret for nogle uger siden har den hurtige kantspiller haft lidt ambivalente følelser i forhold til ventetiden.

- På den ene side vil man bare gerne have ferie, og på den anden side er den her kamp jo også en fed kamp, hvor vi ikke skulle bevise noget pointmæssigt, men mere kunne spille frit og se frem til festen efterfølgende, siger Frederikke Thøgersen.

Fortuna Hjørring og Brøndbys rivalisering går lang tid tilbage, og de nordjyske piger var da heller ikke træt af, at det var rivalen fra vestegnen, der skulle se på, at de grønblusede piger fra Fortuna Hjørring skulle have guldmedaljerne om halsen.

- Det er da dejligt, at vi slutter med at slå dem og fedt at det er så overbevisende en sejr. Det kan godt være spillet ikke hele tiden var lige godt, men jeg synes alligevel, at vi kontrollere kampen, siger Frederikke Thøgersen.