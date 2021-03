Thomas løb et maraton - på hotelværelset

HANOI/HJØRRING: Hvordan kan man løbe et maraton på et hotelværelse? Det kan man ved at løbe helt hen til døren, vende rundt, løbe helt ud i hjørnet af altanen, tilbage igen, og så gentage det cirka 4000 gange.

Thomas Hugo Møller, administrerende direktør i det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines, sidder lige nu i karantæne på et hotel i Hanoi, og her har han opholdt sig de sidste otte dage og skal være der i fem dage endnu. Når karantænen er slut, skal han flyve indenrigsflyvning i Vietnam. Nordjyske Great Dane Airlines har nemlig to fly og 45 ansatte i Vietnam i øjeblikket, og først om ca halvanden måned vender han snuden hjemad igen til kone, seks børn og en hund (en great dane, naturligvis) i Hjørring.

Hvordan kom idéen med at løbe et maraton på værelset?

Vi fangede Thomas på et messenger-opkald mandag formiddag (dansk tid), og vi spurgte ham, hvordan ideen opstod.

- Kolleger, som tidligere har været hernede, har gjort en masse ting for at holde sig i gang. Og en af dem løb et halv-maraton på værelset, og det blev jeg nødt til at overgå, siger han med et smil på læben.

- De første par aftener testede jeg lige, hvor det gjorde ondt, og hvor det var træls, og med et par løb på 8-10 kilometer havde jeg ligesom prøvet det af. Jeg løber normalt maraton hjemme i Danmark - jeg har løbet 60 - men jeg har nu aldrig løbet et på et hotelværelse, fortæller Thomas.

På trods af de garvede maraton-ben var han noget presset efter de 35 km, for som han sagde: - Dørtrinnet ud til terrassen blev en udfordring og det værste. Det kender alle, der har løbet maraton, at selv den mindste forhøjning, når man har løbet så langt, kan gøre ondt.

Ikke nok med, at løbet var udfordrende i sig selv - det blev også udført i bare fødder.

- Det var simpelthen det rareste at løbe i, siger Thomas, der fortæller, at det også rent mentalt var hårdt - mest på grund af det monotone i selve løbsdistancen.

Frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage

Sådan så det cirka ud for Thomas, da han løb. Denne video er dog fra et af testløbene aftenerne forinden, hvor han fangede en runde på sin 10 kilometer-tur med mobiltelefonen:

Hver morgen går vi 10.000 skridt på hotelværelset

Med sig i Hanoi har Thomas sin far, som bor på værelset lige ved siden af. Han er steward hos Great Dane Airlines, og ligesom Thomas er han også i karantæne i 14 dage på hotellet.

- Hver morgen kl. 6.30 går vi begge 10.000 skridt,. Det tager cirka to timer, og det er næsten som at gå en god lang tur med hunden derhjemme i Hjørring, griner Thomas.

- Man bliver jo ligesom nødt til at holde en rytme, og hjemmefra havde jeg planlagt mine dage, for ellers kan man jo blive helt skør af det her. Døren bliver kun åbnet fem gange om dagen, hvor det enten er lægen, der kommer og tager temperaturen, eller også er det maden, så det er med at finde på noget at få tiden til at gå med. Og kl. 6.30 (lokal tid) er det midt om natten hjemme i Danmark, og der er der alligevel ikke så mange, der er med på Teams-møder, fortæller Thomas jokende.

Efter karantænen er det fuld flyveprogram

Når de 14 dages karantæne er slut, begynder arbejdet i Hanoi, og den første indenrigs flyvetur for Thomas går til øen Condao, som er en lille ø den sydlige del af Vietnam.

- Herefter flytter vi på et normalt hotel i Hanoi, hvor vi har mulighed for at gå ud efter arbejde. Her i Vietnam er de eneste restriktioner mundbind. Alle butikker, restauranter og cafeer er åbne, og man må samles dem man vil, blot man har mundbind på, fortæller Thomas.

- Så lige nu har vi det vist bedre end jer hjemme i Danmark, griner han.