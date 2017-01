AALBORG: Hobro IK endte med at tabe torsdagens testkamp mod AaB med 2-0, men undervejs gjorde de deres for at holde superligaholdet beskæftiget.

- Jeg synes, vi matcher dem mere end rigeligt. Det eneste, vi ikke matchede dem på, var målscoren. Vi har chancer nok til at score både to og tre mål, siger cheftræner Thomas Thomasberg.

Defensivt kom AaB ikke til noget som helst i første halvleg.

- Indtil de scorede deres første mål, synes jeg, at vi lukkede rigtig godt af defensivt. Derefter blev det en smule mere åbent, men langt hen af vejen var det en god indsats både med og uden bold. Havde det været en turneringskamp, så havde jeg været rigtig irriteret over at stå og sige, at vi spillede godt men tabte, uddyber Thomas Thomasberg.

Hobro-træneren synes, at prøvespilleren Yaw-Ihle Amankwaah gjorde en god indsats i det centrale forsvar - også selv om han begik et straffespark.

- Man kan altid diskutere, om der var hånd på eller ej. Han var tæt på score på et par indlæg efterfølgende, så han kunne have haft udlignet den fejl, lyder det fra Thomas Thomasberg.