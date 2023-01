Thomas Thomsen i nyt spor: Skal være digital købmand

AALBORG:Thomas Thomsen er én af de mest erfarne marketing-profiler i Aalborg. Efter 12 år med bureauet KONXION har han de seneste to år drevet virksomheden Better World Fashion, der sælger nye skind- og læderprodukter udviklet af genbrugslæder. Han har som eneste ansatte stået for det meste selv men har erfaret, at det ikke er nemt at nå det hele i en opstartsvirksomhed.

- Det er gået op for mig, at det er en romantisk drøm både at drive en webshop samtidig med at skulle opbygge et forhandlernetværk, deltage i pop-up-shops, udvikle nye produkter, styre administrationen og forretningsudvikle selskabet og ekspedere kunder, siger Thomas Thomsen.

Derfor har han sagt ja til, sammen med investor Martin Gjødvad og teamet Jens Bjørn Kristensen og Andreas Østergaard fra Digimarketing at etablere virksomheden House of eCommerce, der udelukkende skal stå for at sælge og drive webshops primært til detailhandlere og egne brands som netop Better World Fashion.

Thomas Thomsen og Jens Bjørn er gået sammen om at lave en virksomhed, der skal hjælpe små og mellemstore detailvirksomheder med at lave webshops. Jens Bjørn Nørresundby 20.december 2022. Foto: Bente Poder

Det er nemlig her, mange virksomheder knækker nakken, når de både vil udvikle forretningen og samtidig styre en webshop med alle de kompetencer og alt det arbejde, det kræver.

Virksomheden er ikke et klassisk reklame- eller webbureau. House of eCommerce skal udelukkende have fokus på at sikre kunderne succes med den løbende drift af deres webshops. House of eCommerce vil derfor gerne opbygge et stort netværk af tætte samarbejdspartnere blandt de eksisterende bureauer og freelancere.

- Det er jeg blevet klar over efter de sidste tre års erfaringer, jeg har haft med at drive Better World Fashion. Her prøvede jeg på egen krop, at det selv med mine erfaringer er umuligt at overskue ene mand. Jeg har jo både været ude og finde nye forhandlere samtidig med, at jeg skulle køre webshoppen ved siden af. Det betød, at jeg ikke gjorde det hele helhjertet og endte med at give 80 procent af mit max til alle processer i det at drive en innovativ og sund forretning, siger han.

Hårdt at drive webshop

Og der er meget, en virksomhed skal vide, før man med succes kan tjene penge på en webshop ved siden af sin butik. Listen er lang.

- Der skal oprettes produkter på webshoppen, de skal gøres lækre, der skal være logistik- og lagerstyring, shoppen skal markedsføres, der skal arbejdes med SEO, og annoncering på et hav af kanaler. Shoppen skal også være levende, den skal hele tiden udvikles og gøres attraktiv akkurat som en butik på strøget, siger eCommerce manager Jens Bjørn Kristensen.

- Derfor er der brug for sådan nogen som os, der kan stå for det hele, tilføjer Thomas Thomsen, der har allieret sig med et par eksperter inden for digital markedsføring.

Thomas Thomsen er også direktør i Better World Fashion, og det er erfaringerne med webshops herfra, han tager med sig ind i House of eCommerce. Foto: Bente Poder

Jens Bjørn Kristensen og Andreas Østergaard har stor erfaring med digital marketing og har længe oplevet, hvor stort et behov, der er for at kunne rykke hurtigt, når eksempelvis Facebook eller Google ændrer algoritmer. For det kan ske lige pludselig.

- Jeg har ofte været frustreret over, at vi kan rådgive kunden om at sætte et tiltag i værk, som er vigtigt for hans virksomhed. Men det sker som regel, at han går i driftmode og ikke agerer på det, der er bedst for hans virksomhed. Med House of eCommerce vil vi have medarbejdere dedikerede til hver enkelt virksomhed klar til at implementere ændringer hurtigt, siger Jens Bjørn Kristensen.

Vi har ansvaret for bundlinjen

- Så er det vores ansvar, at de får noget på bundlinjen. Vi har så at sige hånden på kogepladen sammen med vores kunder, siger Thomas Thomsen, der sammen med investor, Martin Gjødvad og teamet er klar til hurtigt at komme i gang. Virksomheden starter op den 1. januar 2023.

- Vi har planer om at ansætte op imod 20 e-commerce-specialister i takt med, at kunderne melder sig på banen. Deres eneste fokus bliver at skabe succes for kundernes webshops. Få virksomheder har fra starten råd til at ansætte deres egen fuldtids webshop-ansvarlig, så vi tilbyder altså at stå for internethandlen med al den opdaterede ekspertise, vi har, siger Thomas Thomsen.

- Og med en solid investor i ryggen har vi mulighed for at skaffe finansiering, hvis vi ser potentialet i en af vores kunders webshop – det er lige som prikken og i’et – manglende likviditet kan ofte være en bremseklods for væksten, runder Thomas Thomsen af.