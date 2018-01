Thomasberg: Den korteste opstart, jeg har prøvet

FODBOLD: Med mandagens opstart på træningsbanerne i Hobro lyder startskuddet for en måned, der bliver travl for både trænerteam og for fodboldholdet.

- Det er en rigtig kort opstart. Måske den korteste, jeg har prøvet i de 20-25 år, jeg har været med inde omkring Superligaen. Vi har kun 36 dage til første kamp, så tingene skal gøres lidt hurtigere for både at få dem i form og for at få dem med rent spillemæssigt. Det bliver en kunst at nå det hele, fortæller cheftræner Thomas Thomasberg.

- Men den første dag er gået noget nær perfekt og vi har solskin i baggrunden, så det er rigtig godt, fortsætter han opmuntrende.

Cheftræneren håber, at de kommende ugers tests vil vise et hold, der har lavet deres hjemmearbejde og holdt sig i form over jul og nytår. Hvis det ikke er tilfældet, bliver det svært at få hele holdet klar til kamp uden overanstrengelsesskader.

- Vi skal have styr på den fysiske form, og så kan vi bygge ovenpå spillemæssigt, men de to ting skal følges godt ad. Vi skal være skarpe, så vi ikke får for mange afbud fra spillerne, men at vi kan have alle klar til kampstart, siger han.