HOBRO: Hobro IK sejrede med 3-1 i lørdagens testmatch mod Thisted FC, og dermed er himmerlændingene på to sejre i tre testkampe - den ene bet kom mod AaB i den første testkamp.

Og træner Thomas Thomasberg ser fremgang i spillet og arbejdet med de ideer, som han gerne vil tilføre spillekonceptet.

- Jeg var ikke helt tilfreds med tempoet i vores spil i første halvleg, men i anden halvleg fik vi flyttet både os selv og bolden bedre og skabte en del gode muligheder, som vi kunne score på. I det hele taget var det en god test for os, for vi er sikre på, at vi kommer til at spille mange af den slags kampe i foråret. Kampe, hvor det er os, der skal være spilstyrende mod et defensivt indstillet hold, siger træneren.

- Det er en proces, der går fremad, og kamp for kamp skal vi jo gerne kunne lægge noget på, siger han.

Angriberen Quincy Antipas fik en lille time i testkampen, og han ser ud til at kunne blive brugbar i det vigtige forår.

- Det er da i hvert fald positivt, at han kunne spille en time, for selvfølgelig mangler formen stadig noget. Der var nogle fejl ind i mellem, men man kunne godt se, at han skaber problemer for et forsvar, når han går ind og udfordrer, siger træneren.